В Баку пройдет «Час кода: шаг в цифровое будущее 2022»

В декабре в Азербайджане среди учащихся IV-IX классов, желающих проверить свои знания и навыки в области инновационных технологий, особенно в области кодирования, пройдет конкурс «Час кода: шаг в цифровое будущее 2022». Регистрация на конкурс «Шаг в цифровое будущее 2022» начинается 1 декабря на сайте http://codehour.edu.az/ и продлится до 12 декабря!

Конкурс состоится в рамках проекта «Цифровые навыки» при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана. Основная цель конкурса - популяризация информатики и программирования среди школьников в рамках всемирного движения «Час кода», а также повышение интереса молодого поколения к этой сфере. Конкурс также поможет учащимся понять перспективу развития инновационных технологий, которые затронули все области нашей жизни.

17-18 декабря в онлайн и офлайн форматах пройдет отборочный этап «Час кода» для столицы и регионов. Далее состоится финальный этап, который пройдет 26 декабря 2022 года в Баку.