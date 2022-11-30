США перебросят с Ближнего Востока в Украину NASAMS

США и страны Ближнего Востока обсуждают возможность переброски из региона в Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности NASAMS. Об этом Politico сообщил глава компании-производителя этих систем Raytheon Грег Хейес.

План, который предлагает Вашингтон, заключается в отправке NASAMS в Украину в течение следующих трех-шести месяцев. Затем США поставят ближневосточным странам аналогичные системы взамен отправленных в течение следующих двух лет.

По словам Хейеса, которые приводит The Moscow Times, отправить системы с Ближнего Востока будет быстрее, чем строить их в США. На создание NASAMS уходит два года из-за времени, необходимого для закупки электронных компонентов и ракетных двигателей.

Передачу систем ПВО Украине должна будет одобрить администрация президента Байдена. Raytheon не называет конкретные страны, откуда в Украину могут перекинуть NASAMS. По данным Politico, в регионе такими комплексами владеют Оман и Катар, подписавшие контракты о поставке в 2014 и 2019 годах соответственно.

Помимо поставок систем ПВО, Вашингтон возьмет на себя обучение экипажей и материально-техническую поддержку.