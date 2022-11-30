Депутат о масштабах коррупции в Нахчыване

«Бюджет Нахчывана - 385 млн манатов, только 85 млн из них поступают за счет местных доходов, остальные - дотация из Баку. Причем дотации все время увеличиваются. Президент поручил Васифу Талыбову (председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики - ред.), как и во всей стране, обеспечить прозрачность финансово-экономической сферы НАР. Но что произошло в реальности? Два последних выявленных случая коррупции составляют половину госбюджета НАР. Никакой регион Азербайджана не может остаться вне процесса реформ. Проводимые в НАР финансовые, экономические и структурные реформы должны быть однозначно поддержаны со стороны депутатов, писателей, общественных деятелей», - сказал депутат.

По словам депутата, еще большая проблема - это демографическая ситуация в НАР: «Чтобы исправить тяжелое положение в этой сфере, потребуется много времени. За это нужно требовать отдельное, более тяжелое наказание».