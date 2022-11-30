В Москве готовы провести встречу Эрдогана и Асада

В России заявили о готовности провести встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

«Мы всегда выражаем готовность и говорим, что это было бы правильно, но пока конкретной работы на политическом уровне не ведется. Пока нет таких планов», - заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, слова которого приводят российские СМИ.

Он добавил, что Россия «не будет никому ничего навязывать», все зависит от желания сторон. «Если нас попросят об этом и у наших партнеров в Анкаре и Дамаске будет такая заинтересованность, то, конечно, мы откликнемся положительно», - заявил Богданов.