Спецслужбы Украины вновь пришли с обысками в монастыри и храмы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела «контрразведывательные мероприятия» в монастырях и храмах Украинской православной церкви в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях страны.

В сообщении СБУ, опубликованном в соцсетях, упоминаются пять монастырей и три храма, в которых сотрудники ведомства вместе с полицией проводят обыски, отмечает «Медуза».

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячеек «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», - заявили в СБУ.

Ранее в ноябре СБУ провела обыски на территории Киево-Печерской лавры, обосновав этот шаг «противостоянием использованию лавры как ячейки «русского мира».