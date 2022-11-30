Сиявуш Новрузов о готовности нахчыванцев стать шехидами

«Почему все кому не лень, не зная сути, начинают рассуждать о происходящих событиях в Нахчыване. Вопросы, касающиеся проблем Нахчывана, находятся в конституционных полномочиях президента Азербайджана. В последнее время много говорят по этому поводу. НАР - очень чувствительный регион, окруженный Ираном и Арменией», - цитирует Новрузова парламентский корреспондент haqqin.az.

Выступление Новрузова прервала спикер Гафарова, которая сказала, что «мы знаем о чем идет речь» и разрешила Новрузову продолжить речь.

Некоторые люди, наученные армянами, распространяют провокационные измышления о ситуации в Нахчыване, продолжил Новрузов: «Нахчыванцы всецело поддерживают президента Ильхама Алиева, готовы ради него стать шехидами. Поэтому надо прекратить политические игры и дать правоохранительным органам проводить работу по борьбе с коррупцией в этом регионе. Правоохранительные органы ведут проверку в Нахчыване так же, как это происходит в других регионах», - заключил он.