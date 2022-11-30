Что нужно знать об эпилепсии: рассказывает эксперт Минздрава

«Эпилепсия – заболевание головного мозга, характеризующееся повторяющимися эпилептическими припадками. Наиболее характерное проявление заболевания – повторяющиеся приступы с одновременным нарушением двигательных, чувствительных и психических функций. Припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти или мышечных спазмов, так и тяжелых, продолжительных конвульсий. Припадки могут также различаться по частоте, от менее одного раза в год до нескольких раз в день. Характерные признаки приступов изменчивы и зависят от того, в каком участке мозга начинается нарушение и как далеко оно распространяется. Могут иметь место временные симптомы, такие как, например, потеря ориентации или сознания, а также нарушения движения, ощущений (включая зрение, слух и вкус), настроения или других когнитивных функций», - говорит врач.

Рассказывая об основных причинах возникновения эпилепсии, эксперт Минздрава отмечает, что «условно все формы эпилепсии можно разделить на две большие группы - на врожденный (идиопатический) и приобретенный (симптоматический). Термин «идиопатический» означает неизвестную причину данной патологии, то есть у пациента с идиопатической эпилепсией причина эпилепсии не связана с каким-либо другим известным заболеванием (например, с травмой головы, опухолью или воспалительным заболеванием головного мозга). Естественно, идиопатические эпилепсии не беспричинны. Известно, что большую роль в развитии идиопатических эпилепсий играют генетические (наследственные) факторы.

Чтобы понять связь между эпилепсией и наследственностью, необходимо рассмотреть несколько важных вопросов. Прежде всего следует знать, что диагностика наследственной патологии является сложным и трудоемким процессом. Генетические механизмы болезни большинства идиопатических эпилепсий и тип их наследования не так просты, как принципы наследования некоторых других признаков (например, группы крови, цвета глаз и др). То есть отсутствие эпилепсии у родителей больного не может отрицать роль наследственности в этиологии болезни. Напротив, у большинства людей, страдающих идиопатической эпилепсией, в семье нет других носителей болезни. Помимо этого, несмотря на то, что генетические факторы играют важную роль в возникновении идиопатической эпилепсии, влияние окружающей среды также имеет большое значение. При большинстве идиопатических эпилепсий наследуется не сама эпилепсия, а определенная предрасположенность к возникновению болезни. Симптоматическая эпилепсия вызывается другими известными заболеваниями головного мозга. Многие заболевания, поражающие головной мозг, могут спровоцировать симптоматическую эпилепсию. В целом, поражение головного мозга имеет разнообразную природу и включает в себя различные заболевания (от гипоксии при рождении у младенца до кровоизлияния в мозг у пожилого человека, от энцефалита у ребенка до тяжелой черепно-мозговой травмы у молодого человека). Все приобретенные и неприобретенные заболевания могут вызывать эпилепсию путем повреждения мозговой ткани, и будут относиться к группе симптоматических эпилепсий.

У некоторых пациентов удается установить точную причину, а у других можно предположить, что эпилепсия имеет генетическую (наследственную) основу. Однако необходимо признать, что иногда невозможно найти четкую причину, доказывающую наличие у больного симптоматической эпилепсии, а, с другой стороны, описание эпилептических припадков не соответствует идиопатической эпилепсии».

На вопрос, как можно диагностировать эпилепсию, врач Салаев указал, что «для того чтобы поставить диагноз «эпилепсия», следует исследовать все возможные причины ее возникновения. Следует знать, что в настоящее время нет метода диагностики эпилепсии, который мог бы со стопроцентной точностью показать у всех больных наличие или отсутствие эпилепсии. Диагностирование эпилепсии подразумевает ряд процедур, которые обычно включают электроэнцефалографию (ЭЭГ), компьютерную томографию (КТ) и/или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Данные методы позволяют врачу выявить причину эпилепсии, а также определить тип приступа. Некоторые виды эпилепсии проходят совершенно без осложнений. Однако есть такие виды болезни, которые несмотря на лечение, приводят к серьезным осложнениям. В целом, большинство людей, страдающих эпилепсией, живут активной жизнью, работают, отдыхают, занимаются спортом и являются полноценными членами общества».

Рассказывая о правилах оказания первой помощи при приступе эпилепсии, Салаев подчеркивает, что люди, находящиеся рядом с больным, должны быть готовы принять все необходимые меры для предотвращения травм. В первую очередь, больного следует положить на бок. Устраните горячие, острые и твердые предметы, которые могут травмировать человека во время приступа. Помогите ему расположиться в безопасном месте с максимальным комфортом. Если человек упал на пол, необходимо по возможности смягчить падение человека, подложите что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы головы. Не пытайтесь насильно остановить приступ, удержать ноги или руки человека, иначе это может привести к травмам. Нельзя переносить и двигать человека во время приступа. Существует ряд ошибочных действий, которые могут нанести существенный вред пострадавшему и которые ни в коем случае нельзя предпринимать, желая помочь. Так, есть устоявшийся стереотип, что больному во время эпилептического приступа необходимо вставить что-нибудь между зубов. Обычно в качестве подходящего предмета называют ложку или ключи. Следует знать, что попытка разжать челюсти может повредить зубы и закончиться переломом нижней челюсти. Также эта мера чревата травмами и для тех, кто хочет оказать первую помощь: челюсти сжимаются с такой силой, что больной эпилепсией может откусить палец, которым ему хотят открыть рот.

Следует также знать, что во время приступа эпилепсии пострадавший находится в беспамятстве. Поэтому задайте несколько простых вопросов, ответы на которые помогут вам оценить уровень сознания (Как вас зовут? Где мы находимся? Какое сегодня число и день?)».