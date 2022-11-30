Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:53

В то время как Турция готовится к новой наземной операции против террористов РПК/ОНС на севере Сирии, Россия увеличивает военное присутствие в регионе. Несмотря на острую потребность в живой силе и военной технике для продолжения войны в Украине, Москва направила дополнительные военные мощности на север Сирии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на мониторинговые группы на сирийско-турецкой границе. Информация подтверждается и источниками Франс-Пресс. Россия перебрасывает дополнительный военный контингент на север от Алеппо и в Тель-Рифат, находящийся под контролем «Сирийских демократических сил».

«Российские солдаты установили баррикады на дорогах, соединяющих близлежащие села, и заняли позицию между турецкими вооруженными силами и поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армией», — сообщили жители города Тель-Рифат, расположенного в 15 километрах от турецкой границы. Тель-Рифат, контролируемый курдскими сепаратистами, с одной стороны окружен сирийской армией, а с другой — поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами. Другие источники в регионе также подтвердили, что 30 ноября Россия направила дополнительные силы в район Тель-Рифата. Базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные сообщает, что Россия наращивает свое военное присутствие в районах, контролируемых курдами. По информации SOHR, привлечение Москвой дополнительных сил в регион началось после того, как ВВС Турции провели масштабную операцию «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии одновременно. В ходе той операции были поражены десятки целей РПК/ОНС и убиты сотни террористов.