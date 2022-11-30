Россия перебрасывает новые военные подразделения в районы курдов. Там стоят и турецкие войска о развитии ситуации
В то время как Турция готовится к новой наземной операции против террористов РПК/ОНС на севере Сирии, Россия увеличивает военное присутствие в регионе. Несмотря на острую потребность в живой силе и военной технике для продолжения войны в Украине, Москва направила дополнительные военные мощности на север Сирии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на мониторинговые группы на сирийско-турецкой границе.
Информация подтверждается и источниками Франс-Пресс. Россия перебрасывает дополнительный военный контингент на север от Алеппо и в Тель-Рифат, находящийся под контролем «Сирийских демократических сил».
«Российские солдаты установили баррикады на дорогах, соединяющих близлежащие села, и заняли позицию между турецкими вооруженными силами и поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армией», — сообщили жители города Тель-Рифат, расположенного в 15 километрах от турецкой границы.
Тель-Рифат, контролируемый курдскими сепаратистами, с одной стороны окружен сирийской армией, а с другой — поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами.
Другие источники в регионе также подтвердили, что 30 ноября Россия направила дополнительные силы в район Тель-Рифата. Базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные сообщает, что Россия наращивает свое военное присутствие в районах, контролируемых курдами. По информации SOHR, привлечение Москвой дополнительных сил в регион началось после того, как ВВС Турции провели масштабную операцию «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии одновременно. В ходе той операции были поражены десятки целей РПК/ОНС и убиты сотни террористов.
В SOHR также отметили, что русские наращивают свои силы и возле Кобани.
«Цель увеличения военного присутствия России может заключаться в том, чтобы воспрепятствовать наземной военной операции Турции или отсрочить ее», — заявил AFP представитель службы безопасности SOHR Рами Абдель Рахман.
Следует отметить, что против новой военной операции выступают Россия, США, Германия, Франция и Иран. Однако при посредничестве России ведутся напряженные переговоры с курдами касательно условий отступления «Сирийских демократических сил» на 30 километров от турецких границ. Как сообщалось ранее, командующий российской армией в Сирии генерал Александр Чайко несколько дней назад встретился с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди. Как сообщили 30 ноября изданию «Аль-Кудс аль-Араби» анонимные турецкие источники, интенсивные переговоры между представителями курдского и российского командования продолжаются. При этом Анкара ранее выразила готовность отдать часть освобожденных от курдского присутствия территорий под контроль сирийской армии.