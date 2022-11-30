Кремль отверг условие Байдена

В Кремле не готовы принять условие президента США Джо Байдена о переговорах с РФ в случае выхода России из Украины. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины», - приводят российские СМИ слова Пескова.

Журналисты попросили его подтвердить тезис о том, что «Кремль к этому не готов».

«Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается», - заявил пресс-секретарь президента РФ.