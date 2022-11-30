Саакашвили уходит и никого не обвиняет

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен больше участвовать в грузинской политической жизни, говорится в заявлении матери Саакашвили Гиули Аласании, опубликованном на странице бывшего президента в Facebook.

Мать Саакашвили отметила, что он не обвиняет грузинские власти в предполагаемом отравлении, о котором ранее говорили его адвокаты, за этим может стоять другая страна.

По ее словам, тесты на наличие в организме Саакашвили тяжелых металлов проводились в лабораториях США: "Не исключено, что отравление Миши является провокацией против грузинского государства".

Ранее адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что зарубежные врачи обнаружили в организме Саакашвили наличие ртути и мышьяка. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.