Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, принял присягу и получил российский паспорт. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена, пишут российские СМИ.
По словам адвоката, жена Сноудена также подает заявление на получение российского гражданства.
В сентябре стало известно, что Сноуден получил российское гражданство.
В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб, предполагающих осуществление слежки по всему миру. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и хищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем — в Россию. Тогда же он попросил политического убежища в России по совету основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.