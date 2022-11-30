Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, принял присягу и получил российский паспорт. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена, пишут российские СМИ.

По словам адвоката, жена Сноудена также подает заявление на получение российского гражданства.

В сентябре стало известно, что Сноуден получил российское гражданство.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб, предполагающих осуществление слежки по всему миру. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и хищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем — в Россию. Тогда же он попросил политического убежища в России по совету основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.