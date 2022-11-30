Путин в разговоре с Шольцем назвал «неизбежными» удары по Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал, что «Вооруженные силы России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по целям в Украине», но «сейчас это стало вынужденной и неизбежной ответной реакцией в ответ на провокации Киева», сообщает пресс-служба Кремля.
Путин в разговоре также призвал Германию «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий».
Он также обратил внимание на «деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных», что, по словам Путина, «все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины, приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».