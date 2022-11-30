В Германии поддержали возвращение Украиной Крыма

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген считает, что Германия должна поддержать Украину в ее попытках вернуть Крым.

«Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию… Мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и, если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать», - заявил Хойсген в интервью Deutsche Welle.