Мастерская керамической посуды Gilabi Ceramics была основана в 2020 году художником Эмином Алекберовым, сосредоточившим производство в своем родном селении Балаханы, где спустя несколько лет мастерская превратилась в широкое предприятие. Там трудятся профи-студенты - выпускники Азербайджанской государственной академии художеств с опытом в производстве керамических изделий.

Выходец из творческой семьи Эмин Алекберов (отец и брат - художники) особое внимание уделяет форме и вдохновляется геометрией природных красот родины, всегда заботится о развитии в учениках творческих способностей и изящного вкуса. По словам художника, ему нравится переосмысливать обычные предметы, придумывать им новые функции. Безусловно, в духе современного времени присутствует также призма внутреннего переосмысления, через которую проходит сам творческий процесс, но и нельзя не отметить такое фундаментальное понятие как генетическая память материала. Также добавим доминанту национальных народных традиций, без которых не проходят никакие поиски и эксперименты молодых креативных мастеров Gilabi.

Сегодня это не только балаханинская мастерская, где вручную создаются предметы декора и посуда, но и магазин, расположенный в центре Баку (улица 28 Мая), коворкинг для керамистов и пространство для мастер-классов и продажи изделий в селении Раманы.

Марка появилась недавно, но уже радует разными коллекциями. Gilabi Ceramics – бренд керамики и предметов декора ручной работы – ставит задачу создавать вещи с историей, в которых прослеживается связь с ремеслом, творчеством и природой. Параллельно – это многочисленные поиски и эксперименты, открытие новых декоративных возможностей древнейшего материала. И если вы любитель керамической посуды и разнообразных мелочей для интерьера, тогда вы найдете много интересного именно здесь.

Форма и роспись изделий тоже разные – есть наборы с неровной текстурой, которая создает нежный узор, яркие наборы с фруктами, тематика исторического прошлого Баку и Абшеронского полуострова.

Особого внимания заслуживают лаконичные белые предметы со строгими черными ободками, тарелки с разнообразным позолоченным орнаментом и тематикой растительного мира. Предметы отличают деликатная палитра и выразительная фактура.