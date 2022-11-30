Gilabi Ceramics – новое дыхание в современной национальной керамике ФОТО
Мастерская керамической посуды Gilabi Ceramics была основана в 2020 году художником Эмином Алекберовым, сосредоточившим производство в своем родном селении Балаханы, где спустя несколько лет мастерская превратилась в широкое предприятие. Там трудятся профи-студенты - выпускники Азербайджанской государственной академии художеств с опытом в производстве керамических изделий.
Выходец из творческой семьи Эмин Алекберов (отец и брат - художники) особое внимание уделяет форме и вдохновляется геометрией природных красот родины, всегда заботится о развитии в учениках творческих способностей и изящного вкуса. По словам художника, ему нравится переосмысливать обычные предметы, придумывать им новые функции. Безусловно, в духе современного времени присутствует также призма внутреннего переосмысления, через которую проходит сам творческий процесс, но и нельзя не отметить такое фундаментальное понятие как генетическая память материала. Также добавим доминанту национальных народных традиций, без которых не проходят никакие поиски и эксперименты молодых креативных мастеров Gilabi.
Сегодня это не только балаханинская мастерская, где вручную создаются предметы декора и посуда, но и магазин, расположенный в центре Баку (улица 28 Мая), коворкинг для керамистов и пространство для мастер-классов и продажи изделий в селении Раманы.
Марка появилась недавно, но уже радует разными коллекциями. Gilabi Ceramics – бренд керамики и предметов декора ручной работы – ставит задачу создавать вещи с историей, в которых прослеживается связь с ремеслом, творчеством и природой. Параллельно – это многочисленные поиски и эксперименты, открытие новых декоративных возможностей древнейшего материала. И если вы любитель керамической посуды и разнообразных мелочей для интерьера, тогда вы найдете много интересного именно здесь.
Форма и роспись изделий тоже разные – есть наборы с неровной текстурой, которая создает нежный узор, яркие наборы с фруктами, тематика исторического прошлого Баку и Абшеронского полуострова.
Особого внимания заслуживают лаконичные белые предметы со строгими черными ободками, тарелки с разнообразным позолоченным орнаментом и тематикой растительного мира. Предметы отличают деликатная палитра и выразительная фактура.
Современный подход к исконно древнему искусству керамики, организация производства и продажи изделий с таким говорящим названием как Gilabi Ceramics имеет для отечественной культуры довольно важное значение. Преемственность и попытки сохранить уникальную школу со своим лицом, с характерным особенностями, излюбленными мотивами является отличительным подходом пространства данного бренда. Это вовсе не масштабное производство, филигранности тут нет, и в этом также кроется своеобразная красота: на каком-то изделии можно заметить след от пальца, на каком-то – небольшой наклон; всегда видны тонкие детали, которые напоминают о значительном вкладе автора, у которого точка пересечения увлечений есть дизайн тематики и приготовление блюд. К примеру, блюда с героями в национальных атрибутах. К образам добавляют разнообразные надписи – в итоге получаются добрые сюжеты на определенном изделии. Они не перегружены многообразием текстур, красок и сложных форм. Радует глаза невероятной красоты посуда – чайные сервизы, вазы в виде граната, листьев, сахарницы в виде лимона и многое другое.
Все изделия Gilabi выпускаются либо в единичном экземпляре, либо ограниченными сериями. Коллекции периодически обновляются. Сейчас имеются в наличии стаканы и чаши разных размеров, тарелки и вазы разных оттенков с национальным орнаментом, сервизы в такой же стилистике, чайники с фруктовым декором, пиалы, менажницы и многое другое.
Каждое изделие характеризует собственное затейливое название: можно найти блюда “Bahar təcəssümü”, “Vətən çiçəyi”, наборы “Həyat ağacı”, “Nar simfoniyası”, “Arşın mal alan” или вазы “Balaxanı torpağı”, “Nar şəhzadəsi”. И все они уникальны. В одних нариманбековская фактура, гротеск и декоративность колорита, в других – узоры и оттенки искусства гурамы. Цвет воспринимается не как раскраска, а как органическое свойство материала, как декоративное пятно или символическая цветоформа. Утопает в приятно необычно спокойном колорите серия “Xarıbülbül”. Художники-керамисты черпают вдохновение от природы Карабаха, оттенки – лучшее тому подтверждение.
Керамические аксессуары в виде брошек – это оригинальные фантазии на зооморфную тему. В них словно оживают яркие сказочные существа и фантастические твари, которых хочется рассматривать и изучать.
Завораживает последняя коллекция, посвященная нашей великой Победе во Второй карабахской войне, освобождению родных исторических земель. Художественное воплощение каждого освобожденного района, памятников архитектуры, насыщенных красок и ярких оттенков природы полны внутренней силы. Они дают исчерпающее представление об этом райском уголке, тем самым оставляя у нас глубокие впечатления. Хочется отдельно упомянуть коллекцию «Нефть – достояние Азербайджана». Если первая коллекция запоминается пронзительно-сочными оттенками и неожиданными решениями, то вторая – тяготеет к простоте и чистоте формы и цвета.
Исключительная оригинальность изделий, выходящих в свет только в Азербайджане с подтверждающим логотипом Gilabi Ceramics, способна удивить и восхитить не только любителей прекрасного, но и настоящих коллекционеров. На наш взгляд яркие сочные цвета и оригинальная манера исполнения посуды этого бренда источают тепло, романтику и могут привнести в каждый дом ноту уюта и неординарной красоты.
Gilabi Ceramics в Instagram.