Партия Пашиняна не поддержала антиазербайджанское заявление

Парламент Армении не принял предложенное оппозицией заявление, адресованное парламенту Азербайджана. Проект документа, инициированный фракцией "Армения", поддержали всего 29 депутатов из 97 присутствующих в зале. Остальные воздержались.

Голосованию предшествовало трехчасовое обсуждение, в ходе которого власти и оппозиция бурно обсудили процесс переговоров и действия руководства Армении.

Парламент Армении в пятницу созвал внеочередное заседание с целью обсудить и принять проект заявления, предложенный блоком "Армения" в ответ на аналогичный документ, принятый в начале ноября Милли Меджлисом Азербайджана.

Правящей фракции не понравились формулировки в тексте проекта заявления "Нагорно-Карабахская республика", "Республика Арцах", "право Нагорного Карабаха на самоопределение" и др.