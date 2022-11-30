США хотят арестовать яхту российского депутата в Дубае

Минюст США пробует получить разрешение на арест яхты Madame Gu, которая пришвартована в Дубае, сообщает американское издание New York Times со ссылкой на свои источники.

99-метровое судно, которое связывают с депутатом Госдумы и миллиардером Андреем Скочем, в июне было внесено в санкционный список США. Сам Скоч также с 2018 года находится под американскими санкциями из-за своих связей с "российскими организованными преступными группами".

США не могут конфисковать какую-либо собственность в другой стране, а Арабские Эмираты занимают дружественную позицию по отношению к Москве и отказываются преследовать российских олигархов, поэтому пока яхта Madame Gu стоимостью около 156 млн долларов в безопасности.