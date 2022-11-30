Украинские посольства в Европе получили посылки с глазами животных заявление МИД
Посольства и консульства Украины в шести европейских странах получили окровавленные посылки, в которых были глаза животных, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
«Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах», - написал Николенко в пятницу в Facebook.
«Мы изучаем смысл этого послания», - добавил он.