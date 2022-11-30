Россияне стали меньше доверять Путину
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю снизился на 0,6 п. п. и составляет 78,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% участников опроса (минус 0,6 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 74,1% (минус 0,9 п. п. за неделю)», - отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 48% опрошенных (минус 1,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,6% респондентов (минус 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% (минус 0,8 п. п. за неделю).
Опрос проводился с 21 по 27 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.