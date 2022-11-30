Ильхам Алиев приехал в Огуз обновлено
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии детсада-яслей на 100 мест, построенного в Огузе по инициативе Фонда Гейдара Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Огузский район, передает официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Огуз, возложил к нему цветы.
Ильхам Алиев принял участие в Огузе в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз-1», «Огуз-2», «Огуз-3» на реке Дашагыл и презентации водоприемных установок.