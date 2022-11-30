Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в строительстве.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, специалистами Агентства были выявлены факты проведения строительных работ на территории Апшеронского района в поселке Нижний Гюзек без соответствующих разрешительных документов.

В связи с указанным вопросом Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС совместно с Исполнительной властью Апшеронского района и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре был демонтирован строящийся незаконный объект.