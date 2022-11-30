Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 16:50

К началу четвертого месяца беспрецедентной со времен провозглашения в Иране Исламской Республики волны гражданского неповиновения эта страна медленно, но верно превращается в арену гигантской общенациональной забастовки. Только за последние три дня к тысячам рабочих заводов, фабрик, торговых центров и транспортных компаний, бастующих по всей стране, присоединились сотрудники компании Pars Home Appliances Company в промышленном городе Альборз, рабочие крупнейшего завода по производству кондиционеров «Сармаафарин», предприятия по производству автозапчастей «Сиф Ходро», сталелитейного завода Bafaq Steel Complex, четыре тысячи работников металлургического комбината Isfahan Iron Smelter, остановил работу завод Jam Petrochemical Company, расположенный в Асалуэ, завод компании Tarbet, работники Караджского производственно-технологического парка, бастуют фабрики по производству бытовой техники Alvand, завод по производству железорудных окатышей Madkush в Бендер-Аббасе, забастовка водителей грузовиков одного из крупнейших в ИРИ нефтеперерабатывающих заводов в Ширазе привела к дефициту горючего в нескольких провинциях страны.

По-прежнему закрыты торговые ряды и центры в нескольких районах Тегерана, Мешхеда, Зенджана, Бехбахана, Санандаджа, Пираншахра, Букана, Саккеза, Маривана, Решта, Бендер-Аббаса, Ахваза, Исфахана, Шахиншахра, Махабада, Шираза, Кермана, Абада, Бабола, Керманшахра, Арака, Хоррамабада… Тем временем почти во всех иранских городах не утихают антиправительственные акции протестов, а также поджоги штаб-квартир силовиков и религиозных учреждений. Антиправительственные митинги и демонстрации проходят в Тегеране, Мешхеде, Куме, Исфахане, Кирманшахре, Сенендеже, Урмие... В городе Полдохтер и Карадже коктейлями Молотова были подожжены здания Управления исламской пропаганды. В результате столкновения протестующих с силовиками в городе Бана (провинция Курдистан) был убит полковник полиции Турадж Ардалан, а в городе Сахне - командир разведки КСИР Надир Байрамие. В городе Захидан был убит «во время выполнения задания» Ахмед Салехи, офицер Главного разведывательного управления провинции Систан-Белуджистан. Как сообщил в беседе с haqqin.az иранский политолог Урал Хатами, уличные протесты стали лишь одним из многочисленных проявлений народного недовольства. Постепенно набирает силу более глубокий и мощный протестный механизм – забастовочное движение.

«В Иране есть тысячи предприятий, которые уже девять месяцев как не выплачивают работникам зарплату, - говорит Хатами. - Огромная масса людей скатывается в полную нищету, целые семьи перебиваются случайными заработками, люди хронически недоедают… Забастовки проходили и в 2017, и в 2019 годах, однако сейчас все проблемы сплелись воедино, в затянутый до предела узел социальной несправедливости. Напряженность в Иране дошла до точки кипения и, как следствие, к студенческим протестам присоединилось мощное рабочее движение. Даже если полностью абстрагироваться и представить себе совершенно фантастическую ситуацию, при которой режим мулл согласится выполнить требования политических свобод и даже упразднить религиозные запреты, в случае с забастовками и протестами рабочих правящий режим абсолютно бессилен! Иран сегодня – это страна-банкрот, пустая государственная казна, проворовавшаяся теократическая власть, абсурдная экономика, падающая в пропасть финансовая система и огромная масса отчаянных, нищенствующих людей». По словам политолога, у подавляющего большинства иранских компаний - от добывающих нефть в Персидском заливе до машиностроительных предприятий, нет денег на зарплаты рабочим. Та же картина в государственном секторе, где уже несколько месяцев не получают зарплату госслужащие муниципалитетов и учителя. Не говоря уже о том, что миллионы пенсионеров не получают пенсии. «В Иране нет единой пенсионной системы, - уточняет Урал Хатами. – И у государственного с частным секторов, и у военных своя пенсионная система. Но сегодня денег для выплат нет ни в одной из них. Стоит ли после всего этого удивляться, что деградирующая экономика Ирана скатилась до состояния полного социально-экономического краха?»

По словам иранского политолога, структурные экономические противоречия и просчеты были заложены в самой системе «Вилаят-э-Фагих» (политико-правовая доктрина шиитов – прим. ред.). Ни в разработке экономической системы, ни в его управлении на всем протяжении существования Исламской Республики экономисты-профессионалы не участвовали. «Когда аятолла Хомейни объявил Исламскую Республику, все грамотные экономисты бежали из Ирана, - говорит Хатами. - Экономическую систему Ирана создавали полуграмотные муллы в соответствии с пожеланиями аятоллы Хомейни, а также с собственными представлениями об экономической науке. Все 43 года страна кое-как держалась за счет продажи нефти и благодаря безграничному терпению малообразованного населения страны, мирившегося с невообразимо низким уровнем жизни. Сегодня экономика Ирана безнадежно далека от своего пика, который пришелся в реальном выражении ВВП на душу населения на… 1976 год. То есть на время свергнутой монархии. Сегодня более 70 процентов всей экономики страны сконцентрировано в руках разного рода коммерческих структур, принадлежащих верховному лидеру Али Хаменеи и его близкому окружению. А тысячами холдингов, концернов и финансовых структур непосредственно руководит КСИР, который неподотчетен правительству и не платит налогов. Вот что представляет собой сегодняшняя экономика Ирана». По словам Хатами, западные санкции лишь ускорили гибель иранской экономики.