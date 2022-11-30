Нехватка боеприпасов является одной из главных причин, по которым Россия не может возобновить крупномасштабные наземные наступательные операции в Украине. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Еще один фактор, который называет ведомство, — проблемы с логистикой. Вывод российских войск с западного берега Днепра дал ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям. Вероятно, из-за этого Россия переместила свои пункты снабжения, в том числе железнодорожные, дальше на юг и восток.

Это делает их уязвимыми для украинской артиллерии, так как логистические подразделения российской армии будут вынуждены выполнять дополнительную работу по погрузке и разгрузке с железнодорожного транспорта на автомобильный.