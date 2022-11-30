Байрамов проинформировал Хельгу Шмид о переговорах Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Лодзи взаимодействие Баку с этой региональной организацией и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, существующие проблемы в рамках ОБСЕ, а также последние процессы в регионе», - говорится в сообщении.

Байрамов проинформировал Шмид о ходе переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, процессе делимитации азербайджано-армянской границы, а также о препятствиях, которые чинит Ереван для нормализации отношений, грубом нарушении Арменией своих обязательств, а также совершаемых ею минных провокациях.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Встреча прошла на полях 29-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзи.