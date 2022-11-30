В Хорватии на аукционе продадут яхту «кума Путина»

Яхта Royal Romance «кума Путина» Виктора Медведчука будет продана с аукциона в Хорватии, постановил местный суд. Деньги с продажи пойдут на помощь Украине, пишет The Guardian со ссылкой на украинское антикоррупционное ведомство.

Представители украинского национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в Хорватии сообщили, что на этой неделе они «проинспектировали арестованную яхту, принадлежащую членам семьи народного депутата и одного из лидеров политической силы, запрещенной в Украине». В АРМА уточнили, что обыскали яхту в рамках уголовного дела. Чтобы сохранить ее ценность, яхта будет продана с аукциона, добавили в ведомстве.

Продажа яхты Медведчука будет первым случаем, когда имущество попавшего под санкции бизнесмена продадут в пользу Украины.

Медведчук в 2004 году стал кумом российского президента. Владимир Путин крестил его дочь Дарью вместе с женой Дмитрия Медведева Светланой. В последние годы перед началом войны Медведчук регулярно встречался с российским президентом, возглавлял пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». 92-метровую яхту Royal Romance стоимостью в 200 миллионов евро арестовали в Хорватии в марте. В ноябре на ней провело обыск Федеральное бюро расследований США.