Евросоюз предложил сажать в тюрьму за нарушение антироссийских санкций

Физические лица, которые нарушат санкции Евросоюза против России, могут получить наказание до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится в предложенной Европейской комиссией (ЕК) директиве о нарушении санкции.

«Предлагаемая директива будет предусматривать санкции для физических лиц. Эти санкции будут применяться ко всем упомянутым выше правонарушениям и в равной степени требуют от государств-членов применения эффективных, пропорциональных и оказывающих сдерживающее воздействие наказаний», - отметили в Еврокомиссии.

Там уточнили, что для наиболее серьезных преступлений предлагаемая директива устанавливает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет.

28 ноября Евросовет включил обход санкций в список уголовных преступлений.