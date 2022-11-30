Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:34

На фоне, в основном, позиционного характера войны в Украине, вызванного погодными условиями, повышенное внимание мировой прессы вызывают кровопролитные бои за административный центр Бахмутского района, которые идут уже девятый месяц. Бахмут - небольшой город в Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. Российские источники и военные пропагандисты утверждают, что «союзные войска» (хотя Россия официально присоединила к себе Донецкую и Луганскую области Украины, кремлевские пропагандисты по-прежнему продолжают называть вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» пропагандисты «союзными войсками» - ред.) «освободили» в направлении Бахмута село Андреевка и еще несколько мелких населенных пунктов, в результате чего все дороги, ведущие в город, находятся под обстрелом российской артиллерии.

Украинские источники не подтверждают эти сообщения, но Институт военных исследований США (ISW) в своем очередном отчете, опубликованном 30 ноября, констатирует, что российская армия в самом деле «незначительно продвинулась» в направлении Бахмута. Со ссылкой на независимые источники, аналитики института сообщают, что 30 ноября российские войска, стремящиеся окружить Бахмут, заняли восточную часть села Курдюмовка, расположенного южнее этого города. Однако бои за Курдюмовку все еще продолжаются и, по мнению военных аналитиков, шансы россиян окружить Бахмут невелики. Следует отметить, что упоминание о Бахмуте ежедневно появляется в хрониках войны в Украине еще с 24 февраля. Украинский Генштаб сообщает, что «вторая армия мира» не прекращает интенсивные атаки в направлении этого провинциального городка, однако почти девять месяцев не может его захватить. Дело в том, что после 2014 года украинская армия, понимая стратегическое значение Бахмута, создала вокруг него сильные оборонительные укрепления. Первая волна атак на Бахмут началась сразу после вторжения российской армии в Украину. Тогда этот город атаковал при поддержке российских танков и десанта корпус «армии ДНР», однако успеха не добился. Но с середины лета в направлении Бахмута вновь активизировались бои - российская армия направила сюда часть сил, которые были вынуждены отойти от Киева. На Бахмут бросили также заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер». Украинские бойцы говорят, что с тех пор бои за город не прекращаются ни на один день.

Нет сомнений в том, что в боях под Бахмутом потери обеих сторон исчислялись тысячами. Российская армия, наемники «Вагнер» и донецкие сепаратисты ежедневно теряли десятки, а то и сотни человек. По информации Генштаба ВСУ, только за последние две недели число потерь российской армии составляет более шести тысяч человек. Что подтверждают многочисленные видеокадры, на которых запечатлены наваленные друг на друга тела российских солдат. Взятие Бахмута — едва ли не самая важная стратегическая задача российского командования. Через этот город проходят основные транспортные и коммуникационные артерии, и если российская армия сможет его взять, то откроет для себя путь в такие крупные города Донецкой области, как Краматорск и Славянск. Таким образом, после провала планов по захвату Киева и установлению в Украине марионеточного режима, Кремль сможет решить свою главную на данный момент стратегическую задачу, «освободив» Донецкую область. Тем временем, аналитики ISW заявляют, что Бахмут для российских оккупантов – это очередная ловушка, украинского командования. Российская армия не впервые ведет кровопролитные, затяжные бои, растрачивая военную технику и живую силу в попытках взять под контроль населенные пункты, которые, по мнению Генштаба ВСУ, не имеют с точки зрения стратегии ключевого значения. «Ситуация вокруг Бахмута наглядно демонстрирует, что командование российской армии так и не извлекло уроков из предыдущих кампаний, сосредоточенных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения и сопровождавшихся большими потерями в живой силе и технике, - указывают эксперты ISW. - С конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута. Но за последующие шесть месяцев они смогли продвинуться всего лишь на несколько километров». В ISW также считают, что все попытки оккупантов взять Бахмут привели лишь к дальнейшему истощению резервов армии РФ в живой сила и технике. Не говоря уже о том, что сфокусированность российской армии на решении локальных задач нередко приводит к ситуациям, когда она оказывается зажатой подразделениями ВСУ в небольших населенных пунктах.