Или Евросоюз, или Россия: Сербию поставили перед выбором

Сербия должна ввести санкции против России, чтобы вступить в Евросоюз, заявил в Белграде еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

"Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия в Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла", - цитируют украинские СМИ еврокомиссара.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в сентябре 2009 года. 1 марта 2012 года страна получила официальный статус государства-кандидата на членство в Евросоюзе.