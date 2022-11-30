Вашингтон вновь призывает Баку и Ереван к прямому диалогу

США содействуют прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном и привержены обеспечению мира на Южном Кавказе, заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

«США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, вовлечены и содействуют прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном. Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа», - сказал Рикер в распространенном посольством США в Ереване видеообращении по итогам визита в Армению в пятницу.

По его словам, США верят, что продолжительный прямой диалог, дипломатия, а не военные действия является ключевым фактором в достижении мира и всеобъемлющем урегулировании проблем.

«Мы все осознаем, что это не легко, но я желаю повторить слова Блинкена на встрече с главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Он сказал, что США привержены всячески содействовать вашим усилиям по установлению стабильного мира», - отметил Рикер.