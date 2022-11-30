Первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов остановил представителя Армении и выступил против политизации… Председательствующий поддержал позицию Азербайджана

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Сегодня, 2 декабря 2022 года, в режиме видеоконференцсвязи под председательством председателя Экономического совета СНГ, заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Серика Жумангарина состоялось 96-е заседание Экономического совета СНГ. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ, в ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ. Азербайджан на заседании представлял член Экономического совета, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов. На заседании принимал участие и постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах СНГ Размик Хумарян.

Как сообщает пресс-служба Исполкома, особое внимание в рамках заседания было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере промышленности. Членами Экономического совета одобрены проекты концепции развития промышленной кооперации государств – участников СНГ и комплекса мер по развитию промышленной кооперации государств – участников СНГ на период до 2030 года, рассмотрен отчет о деятельности Совета по промышленной политике государств – участников СНГ в 2018–2021 годах, который представил первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Эркин Рустамов. Однако вопреки принятой повестке дня и характеру деятельности Экономического совета – исполнительного органа Содружества, обеспечивающего зону свободной торговли и экономической интеграции, представитель Армении Размик Хумарян выступил с провокационными заявлениями в адрес Азербайджана, допустив в своей речи беспочвенные обвинения, связанные с боевыми столкновениями подразделений Азербайджана и Армении на государственной границе.

Провокационное выступление Р.Хумаряна вызвало гневный протест первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова. В ответном выступлении Я.Эюбов призвал представителя Армении не нарушать формат заседания. Я.Эюбов с сожалением подчеркнул, что ему уже во второй раз приходится отвечать на выпад армянских представителей политического характера на площадке социально-экономического сотрудничества. Вице-премьер призвал председателя и Исполком СНГ впредь не допускать политизации заседаний. Далее азербайджанский вице-премьер ответил на доводы Р.Хумаряна и довел до сведения участников заседания истинное положение дел, сложившееся вокруг армяно-азербайджанского урегулирования.