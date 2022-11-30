Чавушоглу: Некоторые страны не заинтересованы в урегулировании конфликта

Запад должен убедить Киев сесть за стол переговоров с Москвой, но некоторые страны не заинтересованы в урегулировании заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров (с Россией)», - сказал он.

Тем не менее, как отметил министр, на данном этапе сделать это будет сложнее, чем в марте.

Ранее Чавушоглу заявил, что считает реалистичным урегулирование конфликта в Украине с помощью переговоров.