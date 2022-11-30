Сербия не позволила обойти антироссийские санкции

Сербия не позволит сделать из нее инструмент для обхода санкций Европейского союза против России, заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели.

«Мы реагировали на случаи реэкспорта некоторых товаров, и наши государственные органы задерживали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации», - сказал Вучич.

Так он ответил на слова Вархели о том, что Сербии перед вступлением в ЕС необходимо «гармонизировать» свою внешнюю политику с Брюсселем. Еврокомиссар указал, что конфликт в Украине оказывает влияние на процесс присоединения Белграда к блоку. «Мы видим в Сербии сильного союзника, и поэтому она нам нужна на нашей стороне», - сказал Вархели.