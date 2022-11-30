Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал агентству Ansa, что неизвестные проникли в его римскую резиденцию и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы.

По его словам, инцидент произошел 1 декабря, когда представители дипмиссии «решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась».

«Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт», - сказал он.

Посол подчеркнул, что в данном случае имеет место «скоординированная кампания», так как похожие случаи зафиксированы в других европейских странах.

Ранее сообщалось, что в посольства Украины сразу в нескольких странах пришли страшные посылки - они содержали ткани животных и кровь. Что именно означают такие послания, предстоит выяснить правоохранительным органам. В украинском МИД не исключают, что посылки связаны с недавним взрывом в мадридской дипмиссии, письмами с угрозами и являются частью целенаправленной кампании.