Мустафаев продал чужую недвижимость и сел на 8 лет

Как сообщает haqqın.az, Мустафаев обманул своего старого друга Джасарета Гулиева, обещая за 40 тысяч долларов получить документы, подтверждающие право собственности на принадлежащее последнему нежилое помещение стоимостью в 130 тысяч манатов в Наримановском районе столицы. Документы мошенник действительно получил, но помещение оформил на свое имя. А потом, без ведома владельца, и вовсе продал третьему лицу за 24 тысячи манатов.

Схожим способом мошенник обманул Дмитрия Ягубова, получив у последнего 40 тысяч манатов.

Ильгар Мустафаев вину по предъявленному обвинению не признал. Он заявил, что с разрешения Гулиева некоторое время жил в вышеупомянутом помещении с семьей, а потом выкупил его за 230 тысяч манатов и использовал, как офис. В 2016 году Мустафаев, по его словам, продал помещение за 74 тысячи манатов.

Потерпевший Джасарет Гулиев в своих показаниях заявил, что обвиняемого знает с малых лет и, в пределах возможностей, всегда оказывал ему помощь, в том числе материальную. Мужчина отметил - он с самого начала догадался, что Мустафаев его обманул, взяв 40 тысяч долларов за оформление документов, однако по старой дружбе не стал говорить об этом последнему. Однако последующую выходку Мустафаева простить уже было невозможно.

Ильгара Мустафаева приговорили к 8 годам лишения свободы.