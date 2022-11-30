Российские СМИ: Пашинян отказывается от встречи с Алиевым без Макрона

Пашинян смотрит на Париж, рискуя загнать регион в новую эскалацию, по сути, он обнулил Ереванский саммит, говорится в статье, опубликованной в российских СМИ.

«Хотя, в итоговом документе был ряд пунктов, где говорилось об оказании Еревану военной поддержки, усилении границ Армении, а также содержались пункты по гражданской миссии ОДКБ в приграничной зоне. Не было лишь политического осуждения Азербайджана, что Ереван должен был понять, учитывая тесные связи стран-членов ОДКБ с Баку.

Настаивая на заранее непроходных формулировках, Пашинян намеревался продемонстрировать своей внутренней аудитории «бессилие и беспомощность ОДКБ», чем нанес, в первую очередь, серьезный имиджевый урон России.

С другой стороны, Никол Воваевич создает своим западным партнерам и, прежде всего, Франции положение преимущественного модератора в урегулировании отношений с Азербайджаном. Исходя из сегодняшнего заявления Ильхама Алиева, оказывается, что Пашинян и вовсе отказывается от встречи без президента Франции», - говорится в статье.