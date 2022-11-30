При поддержке Федерации дзюдо Азербайджана в Гяндже открылся новый зал для дзюдо ФОТО
В Гяндже при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана и при сотрудничестве cо спортивным клубом «Гянджа» открылся новый тренировочный зал для дзюдо. Он оснащен новыми татами и другим необходимым оборудованием. В клубе есть зал ожидания для родителей, а также обеспечены необходимые условия для спортсменов.
В клубе могут заниматься дети с 6 лет. Занятия проводятся опытными тренерами и мастерами спорта.
В декабре в клубе будут проходить бесплатные занятия.
Центр находится в 3-м микрорайоне города Гянджа, административное здание № 5 (тел. +994 70 205 05 06).