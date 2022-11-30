В Гяндже при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана и при сотрудничестве cо спортивным клубом «Гянджа» открылся новый тренировочный зал для дзюдо. Он оснащен новыми татами и другим необходимым оборудованием. В клубе есть зал ожидания для родителей, а также обеспечены необходимые условия для спортсменов.