Названы условия вывода российских войск с Запорожской АЭС

Россия готова вывести войска с Запорожской АЭС в обмен на гарантию транзита газа и нефти через Украину, пишут российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России. По их словам, по плану Кремля АЭС якобы могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.

В обмен на вывод войск с атомной электростанции российские власти якобы рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

Продолжение транзита энергоресурсов очень важно для российского бюджета.

При этом полностью оставлять Запорожскую область Кремль «не планирует».