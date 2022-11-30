В ходе мероприятия министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной межправкомиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству Сахиль Бабаев поздравил румынский народ со знаменательным днем от имени правительства Азербайджана.

Отметив, что в этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между Баку и Бухарестом, министр отметил, что Румыния была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

Он сообщил, что за последние годы между странами подписан 61 документ о сотрудничестве. Двусторонние отношения постоянно развиваются, и об этом свидетельствует увеличение товарооборота между Азербайджаном и Румынией в 2,35 раза в январе-октябре этого года.

Бабаев сообщил, что сотрудничество расширяется как в социальной сфере, так и в других областях. Министр подчеркнул важную роль бизнес-форумов и деловых встреч, проводимых в Баку и Бухаресте, в расширении отношений.