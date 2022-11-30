Эрдоган поговорил с Сунаком об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что в скорейшем возобновлении переговорного процесса между Россией и Украиной должны быть заинтересованы все стороны конфликта, сообщают турецкие СМИ.

«Скорейшее восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер и британский премьер также обсудили двусторонние отношения, в частности, в сфере торговли и оборонной промышленности.