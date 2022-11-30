Столтенберг заговорил о переговорах

Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой (войне России с Украиной), вероятно, будет так же, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом, неразрывно связано с положением на поле боя. Поддержка Украины - это единственный путь, который может обеспечить дипломатический результат, гарантирующий победу Украины. Чем больше мы хотим мира, тем сильнее мы должны помогать», - сказал Столтенберг.

Вместе с тем, добавил генсек альянса, он не видит свидетельств того, «что Россия хочет вести переговоры с добрыми намерениями».