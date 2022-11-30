ЧМ-2022: Корея обыграла Португалию и вышла в 1/8 финала

На чемпионате мира в Катаре сегодня были сыграны решающие матчи в группе "H".

Сборная Кореи вырвала победу у Португалии со счетом 2:1 и смогла занять 2-е место.

Уругвай обыграл в параллельном матче Гану - 2:0. Уругвайцам не хватило одного забитого мяча, чтобы пробиться в плей-офф.

В итоге Португалия с 7 очками заняла 1-е место. Корея и Португалия набрали по 4 очка, но у корейцев разница мячей 4-4, а у португальцев - 2-2.

Гана с 3 очками заняла последнее место в группе.

Португалия сыграет в 1/8 финала со 2-й командой группы "G", а Корея - с ее победителем. В группе "G" выступают Бразилия, Швейцария, Сербия и Камерун.