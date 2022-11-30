Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что мечтал получить высшее образование в сфере журналистики, но теща сумела его отговорить, сообщают белорусские СМИ.

По словам Лукашенко, в молодости он «не видел себя историком», на кого отучился впоследствии.

«Теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Но теща сказала: «Нет, не надо! Ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены». Ну ладно», - рассказал Лукашенко.

При этом он добавил, что благодарен женщине за настойчивость, ведь выбранное образование позволило ему впоследствии заняться политикой.