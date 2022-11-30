Подоляк о возможности переговоров с Россией

Россия должна понять, что война завершится только тогда, когда она полностью покинет территорию Украины, украинская армия поможет врагу проложить дорогу к границе, написал в своем твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Единственный реальный способ «дипломатического урегулирования» - полный и безусловный вывод российских оккупационных войск из Украины. Но ясно, что Россия сможет понять эту очевидную для всех аксиому только через специального «переводчика»: ВСУ помогут проложить известный путь к границе», - написал Подоляк.