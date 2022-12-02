Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что за протестами в КНР против антиковидных ограничений стоят «разочарованные студенты», сообщает South China Morning Post со ссылкой на европейских официальных лиц.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, Си сделал такой комментарий во время трехчасовой встречи в Пекине. Это первая реакция китайского лидера на прокатившиеся по стране митинги.

В ЕС также отметили, что Си выразил обеспокоенность по поводу вакцинации пожилых людей, но признал более низкую смертоносность омикрон-штамма коронавируса. По мнению европейских официальных лиц, это может свидетельствовать о готовности главы КНР к ослаблению ограничений.