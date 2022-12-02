Минобороны продолжает обращаться к миротворцам

Минобороны Азербайджана вновь обратилось к руководству российского миротворческого контингента с требованием не искажать названия населенных пунктов в Карабах е.

«Еще раз с сожалением констатируем, что в официальных данных миротворческого контингента Российской Федерации названия азербайджанских территорий до сих пор обозначаются вымышленными армянскими топонимами.

Безразличное отношение к неоднократным обращениям с нашей стороны в связи с неиспользованием этих неверных выражений не совсем понятно.

Министерство обороны Азербайджана еще раз заявляет о том, что неправильное обозначение названий азербайджанских населенных пунктов, а также использование термина «территория Нагорного Карабаха» недопустимы.

Еще раз напоминаем, что в официальном бюллетене российского миротворческого контингента от 02.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны России, территория, обозначенная как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, именуемых «Мардакерт» и «Мартуни», – АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, в своих соответствующих данных обозначить названия населенных пунктов на территории нашей страны правильными топонимами», - заявили в оборонном ведомстве.