Южный Кавказ «надо возвращать», так как Россия вложила туда «огромное количество средств и людских жизней», заявил российский пропагандист армянского происхождения Семен Багдасаров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Южный Кавказ опять возвращать. Мы на это имеем право, мы двести лет вкладывали огромное количество средств туда, людских жизней; еще раз повторяю, более 200 тыс. русских солдат и офицеров погибло за все эти годы. Мы не можем сказать: мир во всем мире, а теперь делайте, что хотите. Нет, так не пойдет. Настало время других совершенно решений: жестких, конкретных. Пряник, пряник не получается. Пряник, пряник, кнут получается. Но, чтобы это было, мы должны консолидировать наши возможности с Ираном. Иран также не заинтересован в том, чтобы на Южном Кавказе определилась какая-то натовская структура», - сказал Багдасаров.