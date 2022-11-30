Латвия не хочет видеть «Дождь» в стране

Вещающий из Латвии российский оппозиционный телеканал «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами», сообщают российские СМИ. Коростелева обвинили в поддержке российской армии.

Несмотря на заявление Коростелева о том, что он оговорился, а также извинения сотрудников «Дождя», телеканалу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч евро, а глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что «Дождь» должен покинуть страну.

Вслед за этим телеканал покинула журналистка Маргарита Лютова. На своей странице в Facebook она призналась, что российское СМИ потеряло свои базовые принципы, в которые входит гуманизм, открытость и честность. После этого с телеканала уволился журналист Владимир Роменский.