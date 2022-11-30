Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Австралию заявила, что Европа «недостаточно сильна», чтобы противостоять вторжению России в Украину в одиночку, и ей пришлось полагаться на поддержку США, сообщает BBC.

Марин отметила, что обороноспособность Европы должна быть усилена.

«Должна быть с вами предельно честной, сейчас Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов», - сказала она.