Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:55

В советские годы и, примерно, в первые десять лет после обретения независимости в Азербайджане действовала служба, без ведома которой никто не мог ни поднять, ни опустить цены на продовольственные и промышленные товары. Однако с развитием механизмов рыночной системы в правительстве страны решили, что продавцы вольны устанавливать свои цены – как говорится, хочешь – покупай, не хочешь – ищи в другом месте. При этом считалось, что предполагающая здоровую конкуренцию философия рыночной экономики, приведет, скорее, к понижению, нежели к повышению цен.

Ситуация со скачком рыночных цен особенно обострилась в последнее время. Дошло до того, что, буквально, на каждом заседании Милли Меджлиса депутаты приводят многочисленные факты зашкаливающей дороговизны и призывают срочно принять меры для обуздания роста цен. Правда, непонятно, к кому именно обращены призывы депутатов. Может, именно поэтому они остаются без реакции? Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики провела исследование рынка сбыта чая – продукта, занимающего важное место в потребительской корзине населения. В результате, в отношении основных участников рынка чая – ООО Sun Tea Tea Factory, ООО Sun Food, ООО Veysəloğlu, ООО Qida XXI и ЗАО Best-Tarım было возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. При этом подчеркивалось, что госслужба руководствовалась законом «Об антимонопольной деятельности» и распоряжением Кабинета министров от 21 февраля 2022 года «О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике». Бороться с монополией, безусловно, надо. Но, думается, эту работу лучше бы проводить не выборочно, а по всей цепочке – от производителя до прилавка и даже до чайханы. Ведь именно здесь потребитель сталкивается с конечной ценой на чай и ощущает всю глубину инфляции, на борьбу с которой, собственно, и направлено указанное выше распоряжение Кабмина, а также усилия правительства. Но антимонопольная служба ограничилась наказанием производителей, хотя не меньше нарушений можно было бы выявить и в сфере торговли, где цена привычной пачки чая поднялась до астрономических высот. А то, что вытворяют чайханщики – вообще тема отдельной публикации! Маленький чайник емкостью не более 0,5 литра нам продают за 5-10 манатов. При этом непонятно, какой калькуляцией руководствуются владельцы чайхан. Поллитра воды, чайная ложка сухого чая, ломтик лимона и пара кусочков сахара, ну, никак не тянут на такую цену. Вот бы чиновникам нашей госслужбы взять и внятно объяснить им эту тонкость.

Многие в обязательном порядке навязывают вам всякие сласти, доводя в итоге копеечное чайное удовольствие до 50 манатов и выше. Или другой случай. Та же служба открыла дело по фактам нарушения антимонопольного законодательства на рынке продовольствия в отношении двух компаний – «Sun Food» и «Bakı Qida və Yağ Fabriki». То есть, наказали за то, что в ходе исследования рынка растительных и твердых масел они не предоставили необходимую документацию и информацию. Да, нарушение дисциплины наказуемо, это мы знаем еще со школьной скамьи. Но простого покупателя куда больше интересует цифры на ценниках с указанием стоимости этих масел в маркетах.

Словом, странная получается картина. Если исключить крупные компании-производители, то вся цепочка от производителя до маркета остается вне действенного государственного контроля. Антимонопольной службе не до них, а Тарифный совет с легкостью соглашается с требованиями государственных монополистов на регулируемые Кабмином тарифы. То есть, все ценовые «разборки» происходят только в верхах, а опускаться до уровня проблем рядовых потребителей – это слишком хлопотно. Да и неуютно чувствуют себя рядом с ними наши госчиновники, совсем оторвавшиеся от народа. А вот депутаты к народу намного ближе и, думается, не только по роду общественной деятельности. Так, депутат Вахид Ахмедов призвал правительство принять меры в связи с подорожанием цен на мясо. По его словам, у правительства есть все необходимые возможности и механизмы, чтобы без дополнительных затрат стабилизировать рыночные цены, причем не только на мясо.

«В скачке цен однозначно имеет место спекулятивный фактор, - считает Ахмедов. – Да и многие пастбища превратили в места для строительства жилья или для посевов различных сельхозкультур». «Монополизированный импорт мешает развитию местного производства и способствует росту цен, - вторит Ахмедову другой депутат, Сиявуш Новрузов. – Но с этими монополистами никто не борется, хотя все их знают». На дороговизну продовольствия обратил внимание и депутат Фазиль Мустафа, утверждающий, что цены на продукты питания выросли в Азербайджане на 60 процентов. «И сколько бы ни повышалась зарплата, на качество жизни гражданина это почти не влияет, - резюмирует Мустафа. – Ведь таким же непонятным для рядовых граждан образом растут цены и на лекарства, которые в Азербайджане стоят в три раза дороже, чем в Турции». А Таир Рзаев, председатель Комитета по аграрной политике, прямо заявил, что недавние аресты министров, их заместителей и руководителей исполнительной власти за попытки разрушить бюджет доказывают, что механизм контроля за ценообразованием весьма далек от совершенства. Наряду с чаем, сахаром и другими продуктами питания, сельхозпродукция постоянно дорожает. При наличии существующих монополий, рядовой предприниматель не может вывести свой продукт на рынок. В результате, цены на сельхозпродукцию в регионах в 5-6 раз дороже, чем в Баку.