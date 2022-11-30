ЧМ-2022: Швейцария обыграла Сербию и вышла в плей-офф Бразилия проиграла Камеруну; ВИДЕО
На футбольном чемпионате мира в Катаре завершилась групповая стадия.
В группе "G" многое решалось в матче Сербии и Швейцарии. Швейцарцы победили со счетом 3:2 и с 6 очками заняли 2-е место в группе.
Столько же очков у Бразилии. Бразильцы резервным составом уступили Камеруну - 0:1. Но им это не помешало занять 1-е место.
У Камеруна 4 очка, у Сербии - 1.
Бразилия сыграет в 1/8 финала с Кореей, а Швейцария - с Португалией.
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