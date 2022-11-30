Эрдоган вручил премию азербайджанскому писателю

Азербайджанский писатель Эльчин Эфендиев получил премию Турции в области литературы «Necip Fazil», в церемонии награждения, состоявшейся в Стамбульском культурном центре Ататюрка, также принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган во время своего выступления отметил, что Эльчин Эфендиев завоевал любовь читателей своими рассказами и романами, переведенными на многие языки.

«Вручение этой награды имеет особо примечательно в период, когда искренность и солидарность турецко-азербайджанской дружбы являются примером во всем мире. Поздравляю Э.Эфендиева, уверен, что он своими трудами и впредь останется одним из флагманов в области культуры и науки нашей дружбы», - сказал президент Турции.